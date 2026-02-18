serie d titani mister ingenito si dimette montanari richiama biagioni

Il mister dei Titani, Ingenito, ha deciso di lasciare la squadra dopo una serie di prestazioni deludenti. La decisione arriva in un momento di tensione tra i giocatori e lo staff, che si è fatta sentire anche negli ultimi allenamenti. Nel frattempo, la società ha chiamato nuovamente Biagioni per cercare di risollevare le sorti della squadra.

Che ci fosse del fermento era sotto gli occhi di tutti. Ed evidentemente non soltanto per i risultati sul campo. Decisamente negativi. Corrado Ingenito non è più l’allenatore del San Marino. Non è stato cacciato, ma ha deciso di andarsene. Ieri il tecnico toscano, che alla corte del presidente Emiliano Montanari, era arrivato un mese e mezzo fa, ha rassegnato le dimissioni. Due punti messi insieme nelle sette partite della sua gestione. Troppo pochi per non decidere di andarsene? Oppure sul Titano c’è molto di più che non funziona. Il presidente dei biancazzurri Montanari pare aver ascoltato le ragioni dell’allenatore nella giornata di ieri per poi accettare le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

