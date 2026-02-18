Il Fossombrone ha perso 2-1 all’ultimo secondo contro il Teramo, una sconfitta arrivata al 96’ dopo una partita molto combattuta. La squadra di casa aveva pareggiato a pochi minuti dalla fine, lasciando sperare in un risultato positivo, ma un gol decisivo ha spezzato le speranze dei metaurensi. Carpani ha segnato il gol che ha deciso la partita, rovinando la gioia del pareggio.

Il Fossombrone cade 2-1 al 96’ sul campo del Teramo al termine di una gara intensa e combattuta. Carpani gela i metaurensi che avevano riacciuffato il pari a pochi minuti dal 90’ e accarezzato il sogno del colpaccio. Il direttore generale Marco Meschini non nasconde l’amarezza: "Siamo delusi per una sconfitta maturata solo negli ultimi atti dell’incontro, dopo che i ragazzi avevano messo in campo una prestazione tenace e compatta. Dispiace perché avevamo saputo reagire contro una squadra che non a caso è capolista e costruita per vincere il campionato". Meschini invita però a voltare pagina: "Dobbiamo archiviare subito questa partita e ripartire dalla prestazione e dall’atteggiamento con cui abbiamo affrontato il Teramo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. "Fossombrone, beffa immeritata»

Calcio Serie C. Orvietana, sconfitta immeritata. Seravezza passa tra le protesteQuesta sera, l’Orvietana perde 1-0 contro il Seravezza in una partita che i padroni di casa sentono di aver meritato di più.

Leggi anche: Serie D. Atletico Ascoli, testa al Fossombrone

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.