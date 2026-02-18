Serie A spettatori 2025 2026 | i dati e la classifica dopo la 25esima giornata
L’Inter guida la classifica degli spettatori nella Serie A 2025-2026, dopo la 25ª giornata, ma il calo di tifosi presenti negli stadi mostra segnali di contestazione. La partita più seguita si è giocata al San Siro, dove circa 60.000 persone hanno assistito al match, mentre altri club registrano numeri più bassi a causa delle proteste dei supporter.
Serie A: Inter al comando degli spettatori, ma il vento di contestazione frena l’entusiasmo. La venticinquesima giornata di Serie A registra una media di 30.165 spettatori a partita, in lieve calo rispetto alla stagione precedente. L’Inter ha temporaneamente superato il Milan nella classifica degli spettatori, in attesa del recupero del match contro il Como, mentre le proteste dei tifosi di Lazio e Torino pesano sull’affluenza complessiva. Il campionato conferma un’affluenza media elevata, ma la frenata solleva interrogativi sulla sostenibilità economica e sul rapporto tra club e sostenitori. Un calo contenuto, ma significativo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Milan apre la 25esima giornataIl match tra Pisa e Milan ha preso il via, causando grande fermento tra i tifosi.
Diretta gol Serie A LIVE: chiude la 25esima giornata Cagliari LecceIl Cagliari ha sconfitto il Lecce con un gol all’ultimo minuto, causando una grande festa tra i tifosi rossoblù presenti allo stadio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
