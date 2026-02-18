Serie A oggi Milan-Como – Diretta
Il match tra Milan e Como si gioca oggi a San Siro, dopo il rinvio deciso per consentire l’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano. La partita si disputa nella 24ª giornata di Serie A, rimandata in precedenza per motivi di organizzazione. I rossoneri di Allegri cercano punti importanti davanti al pubblico di casa, mentre il Como affronta la sfida con determinazione. La diretta tv e streaming permette ai tifosi di seguire tutto dal vivo. La partita inizia alle ore 20:45, con i giocatori pronti a scendere in campo.
(Adnkronos) – Milan e Como scendono in campo a San Siro. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i rossoneri di Allegri sfidano la squadra di Fabregas – in diretta tv e streaming – nel recupero della 24esima giornata di Serie A, rimandata per permettere allo stadio meneghino di ospitare la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Serie A, Como-Milan 0-0 – DirettaIl Milan torna in campo in Serie A affrontando il Como nel recupero della 16ª giornata, rinviata a causa della Supercoppa in Arabia.
Serie A, oggi Lazio-Como – La partita in direttaOggi, lunedì 19 gennaio, la Lazio affronta il Como all'Olimpico nel match valido per la 21ª giornata di Serie A.
OGGI C’È AC Milan x Como 16:45 Partita in diretta
Argomenti discussi: Playoff, ripescaggi e il precedente Ancona: come il Milan Futuro si prepara a tornare in C; Calendario Milan in Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite; Dove vedere Pisa-Milan di serie A oggi in tv; Serie a, il Milan vince 2-1 a Pisa e si porta a -5 dall’Inter, e oggi si tocca al derby d’Italia.
Serie A, oggi Milan-Como: orario, probabili formazioni e dove vederlaMassimiliano Allegri, allenatore Milan (Photo by Spada/LaPresse) Milano e Como scenderanno in campo alle ... msn.com
Serie A, oggi Milan-Como - diretta(Adnkronos) - Milan e Como scendono in campo a San Siro. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i rossoneri di Allegri sfidano la squadra di Fabregas - in diretta tv e streaming - nel recupero della 24esima gio ... msn.com
Milan, Leao fa ancora fatica fisicamente: come può essere utile per Allegri Col Como … facebook
Match Preview Milan-Como ai raggi x: leggi l'analisi x.com