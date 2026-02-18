Serie A Apolloni | Milan-Como? Un match dispendioso a livello psicologico

Gigi Apolloni ha commentato il match tra Milan e Como, sottolineando che si tratta di una partita molto impegnativa dal punto di vista mentale. L’ex difensore del Parma ha spiegato che le pressioni di una sfida così delicata possono incidere notevolmente sulla prestazione dei giocatori. Apolloni ha anche aggiunto che la concentrazione sarà fondamentale per evitare errori e mantenere alta la motivazione. La partita si gioca questa sera, e le aspettative sono alte tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Gigi Apolloni, ex difensore di Parma e Verona, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni di ParmaLive.com sulla sfida importantissima di stasera tra il Milan e Como, match importantissimo in chiave scudetto. Se i rossoneri stasera vincessero, salirebbero a quota 56 punti, a soli 5 dall'Inter di Chivu capolista, ferma a quota 61. Ecco, di seguito, il pensiero di Apolloni: "Un match dispendioso a livello psicologico, perché giocano contro una squadra che è noiosa da affrontare. Secondo me i lariani stanno facendo un grandissimo campionato, nonostante la sconfitta contro la Fiorentina: sono giovani e vanno annoverati tra i grandi di questa Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, Apolloni: “Milan-Como? Un match dispendioso a livello psicologico” Milan, Pedullà: “Nkunku? Sbagliato giudicare dopo 3/4 mesi in Italia. Si è sbloccato a livello psicologico”Alfredo Pedullà, esperto di mercato e noto giornalista italiano, commenta l’andamento di Christopher Nkunku dopo alcune settimane in Italia. Leggi anche: Milan-Como non si giocherà a Perth, salta l’accordo per il match di Serie A in Australia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Apolloni: Nicolussi Caviglia ancora bene dalla panchina. A Milano bell\'esame per il Parma. Verso Milan-Como, Apolloni: Un match dispendioso a livello psicologicoGigi Apolloni, a ParmaLive.com, ha parlato della sfida tra il Milan e il Parma soffermandosi però anche su quella che i rossoneri giocheranno stasera contro il Como: Un match ... milannews.it Apolloni: Nicolussi Caviglia ancora bene dalla panchina. A Milano bell'esame per il ParmaNel corso della consueta chiacchierata settimanale con ParmaLive.com, l'ex capitano crociato Gigi Apolloni ha parlato del successo contro l'Hellas. tuttomercatoweb.com Milan, la corsa scudetto passa dal Como: Leao cerca il rilancio dal 1: lo schierereste titolare Tutto passa dalla partita di stasera. Quella che potrebbe segnare anche il rilancio dal primo minuto di Rafael Leao. Dopo le panchine contro Bologna e Pisa, facebook Biasin su #Allegri: "E' il meno frignone. Milan-Como dipenderà da due fattori" #SempreMilan #MilanComo #milan #SerieA x.com