Sergio Mattarella al Csm prima volta in 11 anni | Rispetto vicendevole tra istituzioni

Sergio Mattarella ha fatto il suo ritorno al Consiglio superiore della magistratura dopo undici anni, a causa delle tensioni tra le istituzioni. Durante la riunione odierna, ha chiesto ai membri di mantenere un comportamento più pacato e di evitare di coinvolgere la politica nelle questioni giudiziarie. Il presidente ha anche sottolineato l’importanza di rispettare le funzioni di ciascuno, richiamando l’attenzione su una maggiore serenità nel dialogo tra poteri.

Un appello, pesantissimo e irrituale: Sergio Mattarella ha richiamato il Csm ad abbassare i toni e a restare estraneo alle controversie politiche, intervenendo in prima persona nel plenum di oggi, mercoledì 18 febbraio. Un segnale forte, arrivato nel momento di massima tensione istituzionale, dopo giorni di scontri tra governo e magistratura e con il referendum sulla riforma che prende sempre più corpo all'orizzonte. Il clima si è ulteriormente scaldato prima con le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che citando un vecchio intervento di Nino Di Matteo ha evocato un "sistema para-mafioso" riferendosi all’organo di autogoverno delle toghe; poi con l’affondo della premier Giorgia Meloni contro "una parte della magistratura politicizzata" accusata di ostacolare l’azione della maggioranza, anche sul terreno dell’immigrazione, il tutto con il video pubblicato dalla premier ieri, martedì 17 febbraio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

