Serena Mollicone in Appello la deposizione chiave di Tersigni

Tersigni ha rilasciato la sua testimonianza chiave durante l’udienza di oggi in Corte d’Appello a Roma, nel procedimento per l’assassinio di Serena Mollicone. La deposizione si concentra sui dettagli emersi durante le indagini, in particolare sul ruolo che avrebbe avuto nel caso. La Corte ha ascoltato attentamente le sue parole, che potrebbero influenzare l’esito del processo.

Nuova udienza oggi davanti alla Corte d'Appello di Roma nel processo per l’omicidio di Serena Mollicone. Al centro dell’attenzione la deposizione del luogotenente dei carabinieri in pensione Gabriele Tersigni, collega del brigadiere Santino Tuzi, morto suicida nel 2008. Tersigni è stato chiamato a riferire ai giudici le confidenze che Tuzi gli avrebbe fatto negli anni, in particolare sulla presenza della diciottenne nella caserma dei carabinieri di Arce il 1° giugno 2001, giorno della scomparsa. Un racconto rimasto finora ai margini del dibattimento per questioni procedurali, ma che potrebbe avere un peso significativo nella ricostruzione dei fatti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Serena Mollicone, al processo d’Appello bis è il giorno di Franco Mottola: le dichiarazioni e le accuse, cosa ha dettoAl processo d’Appello bis per Serena Mollicone, è il giorno di Franco Mottola, che ha ribadito l’innocenza sua e dei suoi collaboratori. Omicidio Serena Mollicone, Marco Mottola: “Sono innocente, mai fatto del male a Serena”Marco Mottola, coinvolto nel caso dell’omicidio di Serena Mollicone, ribadisce la propria innocenza. Omicidio Mollicone, il carabiniere Gabriele Tersigni ammesso a testimoniare - 1mattina News 20/11/25 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serena Mollicone, in Appello la deposizione chiave di Tersigni; Serena Mollicone, al processo d’appello bis è il giorno l’ex luogotenente Gabriele Tersigni; Processo d'appello per l'omicidio Bricca, lo zio di Thomas: Ci aspettiamo il massimo della pena senza sconti. Serena Mollicone, udienza decisivaQuesta mattina in aula sarà ascoltato il luogotenente Gabriele Tersigni in qualità di amico di Tuzi. All’epoca era un superiore del brigadiere. Potrebbe conoscere qualche dettaglio importante ... ciociariaoggi.it Serena Mollicone, al processo d’appello bis è il giorno l’ex luogotenente Gabriele TersigniÈ il giorno dell’ex luogotenente dei carabinieri Gabriele Tersigni al processo d’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce assassinata ... ilmessaggero.it