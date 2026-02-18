Serata di ballo nel locale non autorizzato interrotto l' evento | scatta il sequestro per il Babù

Il locale Babù di Latina è stato sequestrato dopo una serata di ballo non autorizzata. La polizia, insieme a guardia di finanza, vigili del fuoco e altri enti, ha interrotto l’evento in quanto il locale operava senza le necessarie autorizzazioni. Durante l’ispezione, sono state riscontrate gravi irregolarità amministrative e condizioni di sicurezza non conformi. La serata di festa si è conclusa con il sequestro preventivo del locale, che ora rischia la chiusura definitiva. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti della zona.

L'ispezione scattata nell'ambito del vasto piano di controlli di locali e discoteche dopo la tragedia di Crans Montana. Rilevate diverse irregolarità anche sotto il profilo della sicurezza La verifica è stata predisposta nell'ambito di un vasto piano di controlli partito anche in provincia, sulla base di una direttiva del ministero, dopo la tragedia di Crans Montana. Come annunciato nei giorni scorsi, in seguito a una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza e a un successivo vertice organizzato dalla questura con tutte le forze di polizia, le ispezioni sono iniziate proprio dal capoluogo.