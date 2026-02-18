Sequestrato un laboratorio di produzione degli arrosticini privo delle autorizzazioni VIDEO

I carabinieri del Nas di Pescara hanno sequestrato un laboratorio di produzione di arrosticini senza le autorizzazioni necessarie. Durante un controllo, hanno scoperto che l’impianto operava senza rispettare le norme di sicurezza alimentare e senza documentazione ufficiale. Il laboratorio si trovava in un’area industriale della provincia, dove i responsabili non avevano mai richiesto le autorizzazioni previste dalla legge. La scoperta ha portato al sequestro immediato dell’attività e alla denuncia dei titolari.

I carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno eseguito controlli negli stabilimenti di lavorazione e sezionamento carni Controlli negli stabilimenti di lavorazione e sezionamento carni da parte dei carabinieri del Nas di Pescara.Sono stati eseguiti ispezioni in 29 strutture con 26 persone segnalate all’autorità amministrativa e sanitaria. Mentre 3 attività sono state sospese per gravi carenze igienico sanitarie con circa 16mila chili tra sottoprodotti e alimenti di origine animale avviati alla distruzione. Sono state contestate sanzioni amministrative per circa 80mila euro. Nel corso del mese di gennaio, i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Pescara, con il coordinamento del Comando Cc per la tutela della salute di Roma, hanno eseguito, sul territorio regionale, una vasta campagna di controlli all’interno degli stabilimenti di lavorazione e sezionamento carni.🔗 Leggi su Ilpescara.it

