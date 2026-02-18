Sequestrati beni per un milione e mezzo a una società del settore portuale | IL VIDEO

La guardia di finanza di Nettuno ha sequestrato beni per un milione e mezzo di euro a una società del settore portuale di Anzio, dopo aver scoperto irregolarità fiscali. L’operazione coinvolge nove persone tra Velletri, Latina e Cisterna, e si è resa necessaria a causa di un approfondimento sulle pratiche contabili dell’azienda. Durante le verifiche, gli inquirenti hanno rintracciato mancati versamenti e false dichiarazioni che hanno portato alla confisca dei beni.

Nove indagati tra Velletri, Latina e Cisterna e un sequestro di beni per un milione e mezzo di euro. L'indagine e l'operazione della guardia di finanza di Nettuno arriva anche in provincia di Latina, scaturita da un accertamento fiscale su una società di Anzio del settore portuale.