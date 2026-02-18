Sequestrate 1.200 pentole a pressione e padelle al porto di Livorno | non erano a norma Valore 84mila euro
Le autorità di Livorno hanno sequestrato 1.200 pentole e padelle provenienti dall’India perché non rispettavano le norme di sicurezza. Il valore totale delle stoviglie è di circa 84mila euro. Durante i controlli al porto, i funzionari hanno scoperto che mancavano i documenti tecnici richiesti e che le marcature CE risultavano false.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha sequestrato 1.200 pentole e padelle importate dall’India, prive di documentazione tecnica e con marcature CE false. Il legale rappresentante della società importatrice è stato denunciato per tentata frode in commercio. Il carico, del valore di 84.000 euro, è stato bloccato prima della vendita.🔗 Leggi su Fanpage.it
Porto Livorno, sequestrate 1.200 pentole e padelle irregolari provenienti dall'IndiaL'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sequestrato a Porto Livorno oltre 1.
Anziani minacciati e costretti a comprare pentole e aspirapolvere per migliaia di euro: 1.200 truffatiA Padova, una banda ha perpetrato truffe porta a porta ai danni di anziani, costringendoli ad acquistare pentole e aspirapolvere a prezzi elevati.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sequestrate 1200 pentole a pressione e padelleLa merce è stata scoperta al porto di Livorno in un container che proveniva dall'india, senza documenti di sicurezza tecnica e marcatura CE ... rainews.it
Sequestrate 1200 tra pentole e padelle non sicure al porto di LivornoIl carico proveniva dall'India e avendo riscontrato delle incongruenze, l'ADM ha effettuato un controllo, individuando marcature CE falsate. gonews.it
Sequestrate oltre 18mila tonnellate di olio, era un falso extravergine. Controlli nel porto di Salerno, denunciato titolare di una ditta abruzzese #ANSA facebook