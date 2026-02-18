Sequestrate 1.200 pentole a pressione e padelle al porto di Livorno | non erano a norma Valore 84mila euro

Le autorità di Livorno hanno sequestrato 1.200 pentole e padelle provenienti dall’India perché non rispettavano le norme di sicurezza. Il valore totale delle stoviglie è di circa 84mila euro. Durante i controlli al porto, i funzionari hanno scoperto che mancavano i documenti tecnici richiesti e che le marcature CE risultavano false.

