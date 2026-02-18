Semifinalista a The Voice Kids Emma ha incantato in televisione Ora debutterà con un inedito

Emma Metrangolo, semifinalista a “The Voice Kids”, ha lasciato il segno durante l’ultima puntata su Raiuno, trasmettendo emozioni con la sua voce. Dopo aver conquistato pubblico e giudici nel corso della competizione, ora si prepara al suo debutto discografico con un brano inedito. La giovane cantante ha già annunciato che il singolo sarà disponibile nelle prossime settimane, portando avanti il suo sogno di diventare cantante.

Si é conclusa in semifinale l'avventura di Emma Metrangolo al talent " The Voice Kids " andato in onda su Raiuno dal 10 gennaio al 14 febbraio e condotto da Antonella Clerici. La giovanissima promessa canora di Sant'Angelo Lodigiano, 10 anni, aveva superato le "blind audition" della primissima puntata con il brano "La prima cosa bella" ("era tra i preferiti di mio nonno scomparso da poco" aveva spiegato) e aveva scelto di entrare a far parte del team di coach Nek. Durante quella serata aveva anche duettato, a sorpresa, con Malika Ayane nel brano intitolato "Come foglie" senza farsi sopraffare dalle emozioni.