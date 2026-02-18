Sembra proprio che il Capitano e Giulia proprio non riescano a non litigare | l' anteprima della settima puntata di Don Matteo 15
Il Capitano e Giulia si scontrano ancora una volta, questa volta durante le riprese della settima puntata di
Non ce la fanno proprio a non litigare. Tra Giulia e il Capitano, anche nella settima puntata di Don Matteo 15, c'è aria di crisi. Come vi mostriamo in questa clip in anteprima esclusiva. In attesa di vedere l'episodio intero giovedì 19 febbraio alle 21.30 su Rai 1 e contemporaneamente in streaming su RaiPlay. Cosa sia successo esattamente tra Diego e la sorella di Don Massimo, non è chiaro. Ma scommettiamo – senza paura di essere smentiti – che c'è, di nuovo, lo zampino di Mathias. L'ex marito di Giulia che vorrebbe tanto una seconda possibilità. E che riesce a ricatturare la sua attenzione aiutandola a entrare nel mondo della moda.
Giulia parte per lavoro con Mathias e il Capitano Martini fatica a trattenere la gelosia. La clip in anteprima della quinta puntata di Don Matteo 15
Don Matteo 15, anticipazioni seconda puntata del 15 gennaio: il Capitano in allerta per un vecchio amico di Giulia
