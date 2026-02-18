Il Capitano e Giulia si scontrano ancora una volta, questa volta durante le riprese della settima puntata di

Non ce la fanno proprio a non litigare. Tra Giulia e il Capitano, anche nella settima puntata di Don Matteo 15, c’è aria di crisi. Come vi mostriamo in questa clip in anteprima esclusiva. In attesa di vedere l’episodio intero giovedì 19 febbraio alle 21.30 su Rai 1 e contemporaneamente in streaming su RaiPlay. Cosa sia successo esattamente tra Diego e la sorella di Don Massimo, non è chiaro. Ma scommettiamo – senza paura di essere smentiti – che c’è, di nuovo, lo zampino di Mathias. L’ex marito di Giulia che vorrebbe tanto una seconda possibilità. E che riesce a ricatturare la sua attenzione aiutandola a entrare nel mondo della moda. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sembra proprio che il Capitano e Giulia proprio non riescano a non litigare: l'anteprima della settima puntata di "Don Matteo 15"

Giulia parte per lavoro con Mathias e il Capitano Martini fatica a trattenere la gelosia. La clip in anteprima della quinta puntata di Don Matteo 15Giulia Mezzanotte parte per lavoro con Mathias, lasciando il Capitano Martini a casa.

Don Matteo 15, anticipazioni seconda puntata del 15 gennaio: il Capitano in allerta per un vecchio amico di GiuliaEcco le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 15, in programma giovedì 15 gennaio alle 21:30 su Rai1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.