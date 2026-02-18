Sella serata liberatoria La squadra si è sbloccata giocando così ce la faremo
Dopo la vittoria contro la Libertas Livorno, coach Di Paolantonio ha detto che la squadra si è liberata dalla tensione e ora crede di poter raggiungere i propri obiettivi. La partita, giocata con determinazione, ha mostrato un nuovo spirito tra i giocatori, che ora si sentono più sicuri nelle proprie capacità. La squadra ha finalmente trovato il ritmo giusto e, secondo l’allenatore, questa vittoria può essere il punto di svolta per il resto del campionato.
Al termine della partita vinta contro la Libertas Livorno un soddisfatto coach Di Paolantonio ha analizzato la prestazione della sua Sella Cento. "Nei miei tanti anni da assistente in panchina, circa 15 tra A1 e A2, ho imparato dai miei maestri che il lavoro paga, ed è quello che è successo oggi. Devo fare i complimenti ai miei assistenti, che hanno preparato molto bene la partita e ai ragazzi che l'hanno interpretata in maniera egregia: ci siamo meritati questa grandissima vittoria che ci permette di muovere la classifica. È vero che Livorno è tornata a -5 nell'ultimo quarto – prosegue il coach biancorosso –, ma abbiamo condotto per 40 minuti.
