Selezioni aperte per gli espositori del nuovo Calendimaggio fivizzanese | si cercano florovivaisti
Fivizzano apre le iscrizioni per gli espositori del nuovo Calendimaggio, cercando florovivaisti e artigiani locali. La città vuole rilanciare questa tradizionale festa primaverile, che torna dopo più di tre decenni di assenza. Il Comune invita gli operatori a partecipare con bancarelle di piante, fiori e prodotti tipici, per animare le vie del centro storico il prossimo maggio.
Fivizzano riscopre il Calendimaggio: un viaggio tra storia, artigianato e sapori lunigianesi. Fivizzano si prepara a rivivere una festa secolare: il Calendimaggio, un evento che animerà il centro storico il 16 e 17 maggio 2026, dopo una pausa di trentatré anni. L’iniziativa, promossa dal Comune e dall’Associazione Medicea, punta a valorizzare il territorio attraverso un percorso espositivo che coinvolge florovivaisti, artigiani e aziende agricole locali. Un evento radicato nella storia lunigianese. Il Calendimaggio non è una semplice rievocazione storica, ma un recupero di un’identità culturale profonda per Fivizzano e l’intera Lunigiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
