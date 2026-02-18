Sei tu la regina Olimpiadi terza medaglia d’oro in 4 edizioni | è record
Tina ha conquistato la sua terza medaglia d’oro in quattro edizioni olimpiche, stabilendo un record storico. La vittoria arriva dopo una gara combattuta e ricca di emozioni, che ha visto l’atleta superare tutte le avversarie con una prestazione impeccabile. La sua vittoria è accolta con entusiasmo tra il pubblico e i suoi tifosi, che la considerano una vera regina dello sci. La medaglia d’oro di Tina fa salire ancora di più l’asticella delle aspettative per le prossime gare.
C’era un’attesa quasi sospesa nell’aria, un misto di speranza e di dubbio che accompagnava la finale dello slalom femminile ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo stagioni di trionfi e record, il capitolo olimpico sembrava essersi complicato più del previsto. Eppure, proprio nel giorno più delicato, è arrivata la risposta che tutti aspettavano. Una gara perfetta, costruita curva dopo curva, senza esitazioni. >> Maria De Filippi, furia totale: la drastica decisione su Uomini e Donne dopo quello che è successo Nella prima manche il ritmo è stato subito altissimo. Le avversarie hanno provato a restare agganciate, ma il distacco è cresciuto già nei primi intermedi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Maresciallo Medaglia d’Oro. Giuseppe Giangrande a tu per tu con gli studentiIl Maresciallo Giuseppe Giangrande, Medaglia d’Oro al Valor Civile, si è confrontato ieri mattina a Barga con gli studenti della scuola media “Mordini” nell’auditorium della Parrocchia Sacro Cuore, per condividere le sue esperienze di vita e di servizio, un incontro che ha attirato l’attenzione di molti giovani curiosi di conoscere da vicino le imprese che lo hanno reso celebre.
Quanti soldi guadagna Francesca Lollobrigida per la medaglia d’oro alle Olimpiadi? Sei cifre, ma occhio alle tasseFrancesca Lollobrigida si prende l’oro nello speed skating a Milano Cortina 2026, sorprendendo tutti dopo mesi di risultati deludenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Dea Olimpia sei tu! Brignone surfa sulla neve e sul mito; Al gelo e coi piedi nell'acqua, il sacrificio dei volontari di Maccagno per salvare la trota marmorata, regina del lago; Stefania Costantini, da commessa diplomata con 100 a regina del curling: chi è e che scuola ha fatto.
Caso Barbara D’Urso, lite tra Mariotto e Erra: Sei la regina della retorica, Tu un falso, ti mangerai i gomitiScontro tra Guillermo Mariotto e Rossella Erra a La Volta Buona per Barbara D’Urso. L’attacco del giudice: Sei la regina della retorica, la replica: Sei falso. Lo sanno tutti. Quando verrà fuori la ... fanpage.it
La forza di andare avanti, il coraggio di non mollare mai che l'ha portata ad essere regina in queste olimpiadi di Milano-Cortina. Un'icona che ha fatto non poco rumore proprio come la collega Jutta Leerdam che è finita nella bufera delle polemiche per quanto facebook
Federica Brignone regina delle nevi: vince l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina anche nello Slalom Gigante Tutti ai suoi piedi, proprio come la seconda e la terza arrivate: classe infinita, grinta e una storia che sa di leggenda x.com