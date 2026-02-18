Segreti di famiglia 3 replica puntata 18 febbraio in streaming | Video Mediaset
Iclal ha chiesto a Ceylin dettagli sui suoi rapporti con l’associazione durante la festa di compleanno di Mercan, portando alla luce tensioni tra i personaggi. La scena si svolge in un momento di festa, ma le parole di Iclal rivelano una preoccupazione crescente. La puntata di oggi si può guardare in streaming, dopo la messa in onda su Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 18 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna, durante la festa di compleanno di Mercan, Iclal chiede a Ceylin alcune informazioni sui suoi contatti con l'associazione. Ceylin si rifiuta di risponderle e le chiede di seguire la procedura. La donna convoca quindi Ceylin, Yekta e Rafet in Procura per interrogarli.
