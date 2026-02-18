Segnalata una persona che percorre a piedi l' autostrada

Una persona è stata vista camminare lungo l’autostrada A4, creando preoccupazione tra gli automobilisti. L’episodio si è verificato questa sera, 18 febbraio, poco dopo le 20, tra l’uscita di Duino e Trieste. Chi ha notato la presenza ha subito allertato le forze dell’ordine, preoccupato per la sua sicurezza e per quella degli altri utenti. La polizia sta intervenendo sul posto per verificare le condizioni del pedone e garantire la sicurezza di tutti. La situazione resta sotto controllo.

È stata segnalata una persona che percorre a piedi l'autostrada A4. Intorno alle 20 di questa sera, 18 febbraio, si trovava pochi chilometri dopo l'uscita di Duino, in direzione Trieste. Con sé, stando all'autore della segnalazione, aveva un trolley. Al momento in cui si scrive le forze.🔗 Leggi su Triesteprima.it Ruba una bici e percorre contromano l'autostrada, follia sull'A18Un giovane di 23 anni ha rubato una bici elettrica e, senza pensarci due volte, ha deciso di percorrere l’autostrada contromano. VIDEO|Terrore in A14, 36enne ubriaca percorre l’autostrada contromano: "Vivi per miracolo"Un'auto condotta da un uomo di 36 anni, in stato di ebbrezza, ha percorso contromano l'autostrada A14, causando un incidente con quattro veicoli in transito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi e nei SIC - DB; Ferrara, Gianella (FdI): Clochard al pronto soccorso ostetrico, rafforzare le azioni di prevenzione; Intervengono per un malore. Ma trovano una base per lo spaccio; Dallo zaino spunta la merce rubata al supermercato e un coltello: uomo denunciato dai Carabinieri. Segnalata una persona che percorre a piedi l'autostradaÈ stata segnalata una persona che percorre a piedi l'autostrada A4. Intorno alle 20 di questa sera, 18 febbraio, si trovava pochi chilometri dopo l'uscita di Duino, in direzione Trieste. Con sé, ... triesteprima.it ATTENZIONE TRA COSENZA E PAOLA La persona che nei giorni scorsi avrebbe aggredito tre cittadini a Cosenza e che sarebbe stata vista spostarsi verso Paola è stata segnalata nel rione Sant’Agata. Alcuni residenti riferiscono di averla notata mentr facebook