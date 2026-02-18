Sea Watch fermo illegale | l’Italia dovrà risarcire 76mila euro Lo ha deciso il giudice

Il tribunale di Palermo ha deciso che l’Italia deve pagare oltre 76mila euro alla ONG Sea Watch, a causa del fermo illegale della nave Sea Watch 3 nel 2019. La decisione deriva dal fatto che le autorità italiane bloccarono la nave senza motivo valido, impedendo l’accesso a soccorritori e migranti. La sentenza specifica che il sequestro ha causato danni economici e morali alla ong tedesca. La questione rimane aperta, lasciando spazio a future azioni legali. La vicenda si inserisce nel dibattito sulle politiche di accoglienza italiane.

Il tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato italiano dovrà risarcire la ong tedesca Sea Watch con oltre 76mila euro per il fermo amministrativo della nave Sea Watch 3 nel 2019. Secondo i giudici, quel provvedimento è risultato illegittimo. Il risarcimento riguarda spese patrimoniali documentate tra ottobre e dicembre 2019, comprese spese portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave operativa e costi legali sostenuti dall'organizzazione. La vicenda del giugno 2019. Il caso risale al giugno 2019, quando la Sea Watch 3, comandata da Carola Rackete, rimase per giorni in attesa al largo di Lampedusa con 42 migranti a bordo, soccorsi nel Mediterraneo centrale.