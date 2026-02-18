Se anche Rigopiano diventa una fiction

Netflix sta girando il film “La valanga”, ispirato alla tragedia di Rigopiano avvenuta il 18 gennaio 2017, a causa di un incidente che ha causato la morte di 29 persone. La produzione si svolge tra le montagne dell’Abruzzo, vicino al luogo della slavina, e intende raccontare i momenti più drammatici della valanga attraverso una storia di finzione.

Netflix ha appena annunciato di stare girando “La valanga”, il primo film di finzione sulla tragedia di Rigopiano, il caso di cronaca che sconvolse l'Italia intera il 18 gennaio del 2017. Una valanga violenta, terribile, inaspettata travolse un hotel alle pendici del Gran Sasso, in Abruzzo, intrappolando chiunque fosse al suo interno, dallo staff ai turisti in villeggiatura. 29 le persone uccise e 11 i sopravvissuti. Il film avrà un cast importante pieno di volti noti e apprezzati dal grande pubblico come Maria Chiara Giannetta (Blanca), Andrea Lattanzi (Sulla mia pelle), Edoardo Pesce (Christian), Barbara Chichiarelli (M - Il figlio del secolo).🔗 Leggi su Today.it

