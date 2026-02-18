Scusi Giovane | la frase tormentone social ispira una linea del Napoli dedicata all' attaccante brasiliano

La frase “Scusi giovane” ha fatto il giro dei social a causa di una richiesta esagerata di ketchup e maionese. Questa espressione ha ispirato il Napoli a creare una linea di abbigliamento chiamata “Admin”, dedicata all’attaccante brasiliano. La scelta nasce dall’uso popolare del tormentone, diventato simbolo di spontaneità tra i tifosi. La nuova collezione include magliette e felpe con stampe che richiamano il linguaggio diretto e scherzoso dei social. La linea sarà disponibile nei negozi ufficiali del club e online.

La frase tormentone social che comincia con "Scusi giovane" e prosegue con la richiesta di ketchup e maionese in abbondanza(!) diventa d'ispirazione al Napoli per lanciare una nuova linea "Admin" di abbigliamento dedicata all'attaccante brasiliano. Non mancano anche nuove linee dedicate a Hojlund, Vergara e al presidente Aurelio De Laurentiis.