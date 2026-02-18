Scuola e servizi il confronto Il gruppo Rinascimento | Ora un piano per le famiglie
Il gruppo Rinascimento di Castiglion Fiorentino, guidato da Paolo Brandi, denuncia i ritardi nel potenziamento dei servizi scolastici e propone un piano dedicato alle famiglie. La proposta arriva dopo settimane di segnalazioni da parte di genitori preoccupati per le difficoltà nell’accedere alle attività extrascolastiche. La questione è diventata al centro del dibattito politico locale, mentre molte famiglie attendono risposte concrete.
CASTIGLION FIORENTINO Nuovo intervento del gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese capitanato da Paolo Brandi sul tema dei servizi scolastici integrativi. Al centro dell’attenzione il doposcuola e il pre-scuola, servizi ritenuti sempre più necessari dalle famiglie per conciliare tempi di lavoro e organizzazione quotidiana. Secondo il gruppo di opposizione, la richiesta di un potenziamento del doposcuola non è recente e riguarda diverse realtà del territorio comunale. Positiva, in questa ottica, viene considerata l’intenzione dell’Amministrazione di attivare il servizio alla scuola di Manciano, sollecitata da alcune famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
