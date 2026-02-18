CASTIGLION FIORENTINO Nuovo intervento del gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese capitanato da Paolo Brandi sul tema dei servizi scolastici integrativi. Al centro dell’attenzione il doposcuola e il pre-scuola, servizi ritenuti sempre più necessari dalle famiglie per conciliare tempi di lavoro e organizzazione quotidiana. Secondo il gruppo di opposizione, la richiesta di un potenziamento del doposcuola non è recente e riguarda diverse realtà del territorio comunale. Positiva, in questa ottica, viene considerata l’intenzione dell’Amministrazione di attivare il servizio alla scuola di Manciano, sollecitata da alcune famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Piano di rigenerazione degli immobili pubblici, Alberghina: "Ora integrazione con il Pug e servizi per i quartieri"Il piano di rigenerazione degli immobili pubblici, con particolare attenzione all'Alberghina, si integra ora con il PUG e i servizi per i quartieri.

Vestas Italia, Confsal: “Positivo il rinvio del piano di trasferimento a Melfi. Ora confronto serio per tutelare i lavoratori”Vestas Italia evita il trasferimento a Melfi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Caro affitti e docenti fuori sede, Valditara: Alloggi nelle scuole e servizi ai privati in project financing; Il MIM avvia una piattaforma per sconti su beni e servizi per il personale scolastico; Scuola e servizi, il confronto. Il gruppo Rinascimento: Ora un piano per le famiglie; Nasce il ministero dell'assistenza privatizzata di Valditara: foresterie e social card per i lavoratori della scuola - USB Pubblico Impiego.

Scuola: Rosolen, 2 mln euro per i servizi integrativi extrascolasticiLe domande dei Comuni dovranno essere presentate entro il 30 giugno Trieste, 17 feb - Alla luce dei nuovi scenari demografici e sociali e dei cambiamenti nei bisogni delle ... ilgazzettino.it

Home Scuola Docenti Sconti e agevolazioni per Docenti e ATA con il Piano Welfare del MIM: attiva la piattaforma per accedere ai vantaggiE' operativa la nuova piattaforma digitale per accedere alle agevolazioni per il personale scolastico previste dal Piano Welfare del MIM. Disponibili sconti e agevolazioni su beni e servizi. Ecco come ... ticonsiglio.com

Scuola Fvg: Rosolen, 2 mln euro per i servizi integrativi extrascolastici. "Alla luce dei nuovi scenari demografici e sociali e dei cambiamenti nei bisogni delle famiglie, abbiamo deciso di ampliare e rafforzare la rete regionale dei servizi integrativi extrascolastici, facebook