Scuola e legalità dalla Regione 1,5 milioni per emanciparsi contro l' illegalità

La Regione Sicilia ha stanziato 1,5 milioni di euro per rafforzare l’educazione alla legalità nelle scuole. La decisione nasce dalla volontà di aiutare studenti e studentesse a resistere alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Il finanziamento servirà ad acquistare materiale didattico e organizzare attività che promuovano valori di rispetto e responsabilità. Le scuole potranno coinvolgere esperti e realizzare progetti pratici contro l’illegalità. L’obiettivo è dare ai giovani strumenti concreti per difendersi da pressioni esterne.

Risorse destinate agli istituti siciliani per percorsi educativi su cittadinanza attiva e prevenzione della devianza. Il ruolo centrale della formazione nel contrasto alla cultura mafiosa Mettere a disposizione delle studentesse e degli studenti siciliani strumenti culturali, educativi e sociali capaci di favorire percorsi di libertà da ogni forma di pressione criminale. È questo l'obiettivo della circolare "Liberi di scegliere" emanata dall'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, che assegna 1,5 milioni di euro agli istituti scolastici di ogni ordine e grado per promuovere iniziative dedicate alla legalità, al contrasto della criminalità organizzata e alla prevenzione della devianza minorile.

