Scuola e accessibilità Salerno nella top ten italiana | più fondi e docenti rispetto al Nord

Salerno si distingue per l’alto livello di accessibilità scolastica, grazie a un maggior numero di fondi e docenti rispetto al Nord. La città ospita 1.801 scuole, con una densità di 131 istituti ogni 10.000 abitanti, una delle più alte d’Italia. Questo risultato deriva anche da investimenti mirati per migliorare le strutture e ampliare l’offerta formativa. La presenza di più insegnanti permette di ridurre le classi sovraffollate e favorisce un apprendimento più efficace. La classifica nazionale colloca Salerno tra le prime dieci città italiane per l’accesso all’istruzione.

Lo studio di LeTueLezioni premia il capoluogo: 131 istituti ogni 10mila giovani e spesa regionale al 7%. La Campania si distingue con tre città nelle prime posizioni Salerno entra nella top ten nazionale per l'accessibilità all'istruzione. Con 1.801 scuole totali e una densità di 131 istituti ogni 10.000 giovani, il capoluogo si piazza al nono posto nella graduatoria stilata dalla piattaforma LeTueLezioni, confermando un trend positivo che vede la Campania superare diverse realtà del Nord Italia per investimenti e infrastrutture scolastiche. L'indagine, denominata Accessibility Index, ha incrociato dati demografici, densità delle strutture, numero di docenti e spesa pubblica.🔗 Leggi su Salernotoday.it

