Scossa di terremoto improvvisa in Italia tanta paura

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 si è verificata poco fa nei Campi Flegrei, provocando paura tra la gente e facendo scattare l’allarme tra i residenti di Napoli. I cittadini hanno sentito un forte boato e hanno visto i mobili tremare nelle case. La terra ha tremato alle 14:30, secondo i rilievi dell’Ingv, e le autorità stanno monitorando la situazione.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata pochi minuti fa nell’area dei Campi Flegrei, riaccendendo la preoccupazione tra i residenti della zona occidentale di Napoli. Il sisma è stato avvertito distintamente in diversi quartieri, da Pozzuoli a Bagnoli, fino ad alcune aree del centro cittadino. Secondo le prime informazioni, l’evento sismico si è verificato a una profondità superficiale, caratteristica tipica dell’area flegrea, e proprio per questo percepito in maniera più intensa dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la paura è tornata a farsi sentire con forza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scossa di terremoto improvvisa in Italia, tanta paura Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta pauraUna scossa di terremoto ha scosso l’entroterra di Reggio Calabria nella tarda serata di martedì 3 febbraio 2026. FORTISSIMO TERREMOTO IN ITALIA! ORE DI PAURA... Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scossa di terremoto improvvisa in Italia, tanta paura; Scossa di terremoto boato fortissimo; Scossa di terremoto, tanta paura: boato fortissimo; Scossa improvvisa in Italia: ecco cosa è successo. Terremoto oggi nelle Marche con epicentro a Loreto, ma avvertito fino a Civitanova. Boato e scossaIl sisma di magnitudo 2.6 è stato registrato alle 19.16 con epicentro a circa 3 km a nord-est di Loreto (Ancona) e una profondità di 10 km sotto il livello del suolo. Tam tam di segnalazioni sui socia ... ilrestodelcarlino.it Terremoto nell'area dei Campi Flegrei di magnitudo 2.8: epicentro a PozzuoliIl sisma è stato registrato alle 23:12 ed è stato avvertito in diverse zone della territorio. Ingv: In corso uno sciame sismico. Dall’inizio di febbraio si segnala una diminuzione della velocità di ... tg24.sky.it Scossa di Terremoto avvertita in tutta la zona Flegrea facebook