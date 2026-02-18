Sci sbagliati | è flop Oggi le donne senza Passler

Non è andata perché non andavano gli sci. La staffetta maschile 4x7.5 km di biathlon assume i toni di una via crucis per gli azzurri. Davanti ai 20 mila che anche sotto la neve, non mollano la tribuna di Anterselva, gli azzurri non vanno oltre la 14ª posizione con un ritardo di oltre 4 minuti, che, già dalla prima frazione, suona come una condanna. La neve era caduta fin dal mattino, mentre i bus dalla stazione di Valdaora, caricavano un pubblico festante. Con lo strapotere ampiamente annunciato e puntualmente confermato di Francia su Norvegia, le altre squadre correvano per il terzo posto. L'Italia poteva crederci, ma il bilancio, prima che le analisi raccontino i dettagli, parla di un errore soprattutto nella preparazione dei materiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Perché non ci sarà lo sci alpino oggi: tutto fermo a Kitzbuehel, prove tecniche per le donneOggi a Kitzbuehel, in Austria, non si svolgeranno prove né gare di sci alpino, inclusa la discesa libera maschile prevista per sabato.

Come cambia l’Italia senza Rebecca Passler. La sostituta e le scelte per la staffettaL’Italia del biathlon si trova di fronte a una svolta improvvisa.

