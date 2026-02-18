Sci Nordico | Bronzo per Pellegrino e Barp nel Team Sprint l’Italia brilla a Lago di Tesero
Federico Pellegrino e Elia Barp hanno ottenuto il bronzo nella team sprint di sci nordico a Lago di Tesero, causa la forte resistenza contro le altre nazioni. La competizione si è svolta sulla pista tra le Dolomiti, dove gli atleti hanno dato il massimo in condizioni di freddo intenso. La medaglia conquista un risultato storico per l’Italia, che sale a 25 podi alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. I due azzurri hanno dimostrato grande determinazione e tecnica, chiudendo con un ottimo tempo finale.
Bronzo Azzurro a Lago di Tesero: Pellegrino e Barp sul Podio nella Team Sprint Olimpica. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato la medaglia di bronzo nella team sprint di sci nordico ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, portando a 25 il numero di medaglie vinte dall’Italia Team. La gara, disputata nel suggestivo scenario del Lago di Tesero in Trentino, ha visto la coppia italiana superata solo dalla Norvegia e dagli Stati Uniti in una competizione intensa e combattuta. La Gara e il Trionfo Norvegese. La team sprint maschile si è conclusa con la vittoria della Norvegia, grazie alla performance di Johannes Hoesflot Klaebo ed Einar Hedegart, che hanno fermato il cronometro su 18 minuti e 28 secondi e 9 decimi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Gli Azzurri Pellegrino e Barp bronzo nella team sprint di sci nordicoFederico Pellegrino ed Elia Barp hanno ottenuto il bronzo nella staffetta di sci nordico ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato una forte concorrenza nelle ultime fasi della gara.
Sci di Fondo, brilla l’Italia in Coppa del Mondo: Pellegrino-Barp secondi in Team SprintIn occasione della tappa di Goms, in Svizzera, l’Italia si distingue nello sci di fondo, con le prestazioni di Pellegrino e Barp, che si sono piazzati al secondo posto nella gara a squadre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
MILANO CORTINA | Le azzurre Caterina Ganz e Iris De Martin, e gli azzurri Elia Barp e Federico Pellegrino, hanno conquistato le finali della staffetta sprint di fondo che alle 11.45 e alle 12.15 assegnano le ultime medaglie a squadre dello sci nordico dei gioch facebook
Le gare di Sci nordico - biathlon - hanno raccolto un netto di 2 milioni 875 mila spettatori e il 24,3% di share. #AscoltiTv #MilanoCortina2026 x.com