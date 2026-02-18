Mengtao Xu ha vinto la medaglia d’oro nello sci freestyle agli ultimi Giochi, ripetendo il successo ottenuto quattro anni fa. La gara si è svolta senza grandi sorprese, con Xu che ha dominato gli aerials fin dall’inizio, lasciando Scott indietro di diversi punti. La campionessa cinese ha mostrato grande abilità e precisione nelle sue acrobazie, riuscendo a superare le avversarie con facilità. La sua performance ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico presente sugli spalti. Ora Xu si gode il secondo oro olimpico in questa disciplina.

Mengtao Xu si conferma come una delle più grandi interpreti della storia degli aerials, conquistando la medaglia d’oro per la seconda volta consecutiva alle Olimpiadi Invernali in questa disciplina dello sci freestyle. Dopo il trionfo di Pechino 2022 di fronte al proprio pubblico, la 35enne cinese ha trionfato anche sulle nevi di Livigno con il perentorio punteggio di 112.90 e arricchendo un palmares in cui spiccano anche il titolo mondiale del 2013 e ben sei Coppe del Mondo di specialità. L’asiatica, argento iridato in carica, è stata eccezionale nella finale 2, riservata alle prime sei classificate della prima parte dell’atto conclusivo: ripartendo da zero è stata magistrale in termini di landing (8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci freestyle, Mengtao Xu firma il bis alle Olimpiadi: dominio negli aerials, Scott deve arrendersi

Sci freestyle, Kuhn e Li vincono l’ultima tappa di Lake Placid negli aerials. Sun e Xu si aggiudicano la generaleSi è appena conclusa la seconda giornata della Coppa del Mondo di aerials 2025-2026 a Lake Placid, con la vittoria di Kuhn e Li nell’ultima tappa.

Leggi anche: Sci freestyle, Okipniuk e Mengtao vincono gli aerials di Coppa del Mondo a Ruka

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.