Sci alpino Milano Cortina 2026 | lo slalom femminile chiude i Giochi Shiffrin punta all' oro

Si avvicina la chiusura del programma di sci alpino a Milano Cortina 2026, con lo slalom femminile pronto a chiudere la rassegna olimpica e a offrire l’ultima opportunità per alzare al cielo una medaglia d’oro che resta ambita. La sfida mette in risalto una protagonista indiscussa, ma anche una cornice competitiva molto articolata, dove la gestione della pressione conta quanto la tecnica sui pali stretti. la favorita tra i rapid gates è Mikaela Shiffrin, figura dominante della disciplina: in stagione ha conquistato sette vittorie su otto slalom disputati, evidenziando una supremazia notevole tra i pali stretti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lo sci alpino chiude i battenti a Milano Cortina 2026. Slalom femminile ultima gara, sarà oro Shiffrin?Lo sci alpino lascia il palcoscenico di Milano Cortina 2026 dopo la disputa dello slalom femminile, ultima gara in programma, perché Mikaela Shiffrin cerca ancora il suo primo oro olimpico.

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: lo’Italia punta su Della Mea e Peterlini! Shiffrin a caccia del sesto sigilloSegui in tempo reale lo slalom gigante di Kranjska Gora 2026, con il team italiano impegnato nelle qualifiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di domani, domenica 15 febbraio; Federica Brignone oro in Slalom Gigante: è doppietta storica alle Olimpiadi! · Risultati sci oggi; Sci alpino oggi 14 febbraio: slalom gigante maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Sci alpino oggi 15 febbraio: slalom gigante femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Lo sci alpino chiude i battenti a Milano Cortina 2026. Slalom femminile ultima gara, sarà oro Shiffrin?Cala il sipario sul programma dello sci alpino a Milano Cortina 2026. L'ultima gara sarà quello dello slalom femminile e sarà anche l'ultima occasione per ... oasport.it

A che ora lo sci alpino domani in tv, slalom femminile Olimpiadi 2026: programma e streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concluderà con lo slalom femminile. L'appuntamento è per domani, ... oasport.it

Il medagliere di Milano-Cortina 2026: l’Italia è seconda con 24 medaglie e 9 ori x.com

Al termine dell’undicesima giornata dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, l’ITALIA occupa con orgoglio la seconda posizione nel medagliere forte del nuovo primato nazionale di 9 gare vinte, due in più rispetto alla trionfale edizione di Lillehammer del 1994. facebook