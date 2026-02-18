Schubert e la chitarra | con A love affair Il Teatro Sonoro torna a celebrare musica e racconto

Prosegue venerdì 20 febbraio, alla Sala Ragazzini, la rassegna Il Teatro Sonoro, progetto ideato e realizzato dalla Cappella Musicale di San Francesco in collaborazione con la Compagnia teatrale Luigi Rasi di Ravenna. L’appuntamento di questa settimana propone una serata dal titolo “A Love Affair – Franz Schubert and the Guitar”, dedicata al grande compositore tedesco Franz Schubert, in un intreccio di musica e racconto. Il pubblico sarà guidato in un percorso musicale originale che vedrà protagonista il baritono Hartmut Schulz, accompagnato alla chitarra da Donato D’Antonio, con la voce recitante di Alessandro Braga.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

