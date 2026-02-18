Elena Schlein condanna gli insulti di Elon Musk a Pedro Sanchez. La leader di un partito politico ha espresso solidarietà al presidente spagnolo, che è stato attaccato sui social dall’imprenditore. Musk ha scritto commenti duri e ha persino chiesto l’arresto di Sanchez, scatenando polemiche. La vicenda si è verificata pochi giorni dopo altri attacchi dello stesso Musk contro figure politiche europee. La notizia ha suscitato reazioni diverse sui social, dove molti criticano il tono aggressivo di Musk. La polemica continua a tenere banco online.

ROMA, 18 FEB – “Ancora oggi, e non è la prima volta, Elon Musk sulla sua piattaforma social insulta violentemente Pedro Sanchez e chiede sia arrestato. Un comportamento inaccettabile che dimostra tutta la pericolosa arroganza di chi, forte della sua ricchezza e della sua influenza tecnologica, si permette di insultare e rendere bersaglio di odio il capo di un governo straniero democraticamente eletto. A Pedro Sanchez va la nostra solidarietà. Speriamo che la solidarietà arrivi anche dalla presidente Meloni, a un suo collega europeo.” Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. (ANSA) Elon MUsk ha chiesto l’arresto del premier spagnolo Pedro Sanchez, definito “un traditore” del uo Paese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Schlein, ‘solidarietà a Sanchez insultato da Musk’

Censura in Spagna, Elon Musk: “Sanchez è un tiranno”Elon Musk attacca duramente il premier spagnolo Pedro Sánchez, definendolo “sporco” e un “tiranno”.

Musk con Robinson chiede l’arresto di SanchezElon Musk ha scritto su X che il premier spagnolo Pedro Sánchez dovrebbe essere arrestato, sostenendo l’estremista di destra Tommy Robinson.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.