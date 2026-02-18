schianto tra auto e scuolabus pieno di bimbi terrore sulla strada

Un incidente tra un’auto e uno scuolabus pieno di bambini ha sconvolto il primo pomeriggio nell’entroterra pesarese. La collisione si è verificata in una strada secondaria, causando il blocco temporaneo del traffico e l’intervento immediato delle ambulanze. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui alcuni bambini che sono stati portati in ospedale per accertamenti. Il rumore forte dell’impatto ha fatto immediatamente scattare l’allarme tra i residenti della zona. La strada rimane chiusa mentre proseguono i rilievi.

Il primo pomeriggio nell’entroterra pesarese è stato squarciato dal suono delle sirene per un sinistro che ha fatto temere il peggio. Intorno alle 13.00, in località Mercatale, nel comune di Sassocorvaro, uno scuolabus carico di bambini di ritorno dalle lezioni è rimasto coinvolto in un violento impatto frontale lungo via Provinciale. Per cause che gli inquirenti stanno ancora vagliando, un’autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia avrebbe invaso la corsia del mezzo pesante, trasformando il tragitto verso casa in un incubo di lamiere e paura. Lo scontro è stato talmente brutale da lasciare la conducente dell’auto, una donna del posto, incastrata all’interno dell’abitacolo, mentre la parte anteriore del bus riportava danni pesantissimi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

