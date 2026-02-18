Tre camion si sono scontrati sull’A13 a causa di un tamponamento a catena, causando gravi rallentamenti nel traffico per più di due ore. Uno degli autisti è rimasto intrappolato tra le lamiere e è stato estratto dai soccorritori. La collisione si è verificata vicino a Poggio Renatico, creando lunghe code e disagi agli automobilisti.

Tamponamento a catena sull’A13 con tre camion coinvolti all’altezza di Poggio Renatico e traffico in tilt per oltre due ore. Un’altra giornata di passione per i tanti pendolari dell’autostrada che ieri intorno alle 15 si sono trovati un ’muro’ creato dal groviglio delle carrozzerie di mezzi pesanti. L’incidente, probabilmente causato da una banale distrazione, ha visto tre tir scontrarsi. Un tamponamento a catena dove ha avuto la peggio un autista di 41 anni, che è rimasto intrappolato tra le lamiere. L’uomo è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Ferrara. Ha riportato ferite al costato e alle gambe, ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto fra tre camion in A13. Traffico in tilt per oltre due ore. Salvato un autista intrappolato

Tamponamento fra tre camion sull’A1, autista muore intrappolato tra le lamiereUn incidente grave si è verificato nella notte sull’A1, quando tre camion si sono scontrati.

Si ribalta camion sull’Autosole, oltre 6 chilometri di coda fra Lodi e Milano. Autostrada chiusa e traffico in tiltUn camion si è ribaltato sull’Autosole, causando oltre sei chilometri di coda tra Lodi e Milano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.