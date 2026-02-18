Scavi di Vitruvio altri soldi da Comune e Ministero | Con 300mila euro scopriremo il Tempio di Giove

Il Comune di Roma e il Ministero della Cultura hanno deciso di mettere a disposizione 300mila euro per continuare gli scavi sotto la Basilica di Vitruvio, con l’obiettivo di trovare il Tempio di Giove. Il finanziamento, diviso equamente tra le due istituzioni, deriva da una decisione di sbloccare risorse già previste, dopo mesi di attese e trattative. Un dettaglio importante è che l’intervento permetterà di approfondire le scoperte fatte finora, che suggeriscono la presenza di strutture antiche ancora nascoste sotto il sito archeologico.

Trovate le risorse finanziarie per proseguire gli scavi della Basilica di Vitruvio: sbloccati 300mila euro, 150mila euro stanziati dal Ministero della Cultura attraverso la Soprintendenza Archeologica, gli altri 150mila messi a disposizione dal Comune. La somma dovrebbe permettere di portare alla luce i resti del Tempio di Giove (un piccolo ambiente semicircolare che si trovava nella parte retrostante dell'edificio, dove veniva svolto il culto dell'imperatore e amministrata la giustizia) e il macellum (edificio per il mercato della carne e del pesce) già individuati nel lato di piazza Costa che guarda verso via Montevecchio.