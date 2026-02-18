Scarcerata la spietata santona di Moncalieri condannata anche per la morte di una donna | sentenza definitiva annullata processo da rifare

Carla Stagno, 55 anni, nota come la santona di Moncalieri, è tornata libera dopo che la sua condanna è stata annullata e il processo è stato riavviato. La donna, condannata anche per la morte di una donna, era stata arrestata nel luglio 2025. La sentenza definitiva è stata cancellata, lasciando aperta la strada a un nuovo procedimento legale.

La Cassazione ha accolto il ricorso di Carla Stagno, che doveva scontare nove anni di carcere, ma sosteneva di non essere stata informata dei propri guai giudiziari Altro che sentenza definitiva e nove anni di carcere. Carla Stagno, 55 anni, spietata santona di Moncalieri, dopo essere stata arrestata a luglio 2025, nei giorni scorsi è tornata libera. La corte di cassazione, infatti, ha accolto il suo ricorso inizialmente respinto dalla corte d'appello di Torino, in cui sosteneva di non essere stata informata del processo in cui era stata condannata per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato.