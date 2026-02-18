Scandicci donna trovata morta nell' ex complesso del Cnr

A Scandicci, una donna è stata trovata senza vita all’interno dell’ex complesso del Cnr, un edificio abbandonato da anni. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando alcuni passanti hanno notato il corpo all’interno di un’ala dismessa della struttura. La polizia ha avviato le verifiche per capire cosa sia successo e se ci siano segni di violenza. La zona è stata isolata mentre si attendono i rilievi. La vittima potrebbe aver cercato riparo in quell’edificio prima di perdere la vita.

Orrore a Scandicci: una donna è stata trovata morta nel complesso che un tempo ospitava il Consorzio Nazionale delle Ricerche. I carabinieri ipotizzano l'omicidio . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scandicci, donna trovata morta nell'ex complesso del Cnr Cadavere di donna nell’ex sede del Cnr: Scandicci, la tragica scoperta. Le indaginiUna donna è stata trovata senza vita nell’area dell’ex Cnr di Scandicci, un fatto che ha sconvolto la comunità locale. È Federica Torzullo la donna trovata morta e sotterrata nell’azienda del maritoFederica Torzullo è la donna trovata morta e sepolta nell’azienda gestita dal marito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Scandicci, donna trovata morta decapitata nell'ex area CnrI carabinieri indagano per un probabile caso di omicidio in un edificio abbandonato. Ancora ignota l'identità della vittima ... corrierefiorentino.corriere.it Tutto lo Scandicci esprime le più profonde condoglianze per la scomparsa di Lorella Paolieri, Presidente Onoraria del Calenzano Calcio. Donna sempre attiva nel mondo sportivo del territorio e nelle iniziative sociali, lascia un vuoto nel panorama calcistico fio facebook