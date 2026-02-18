Sbloccato l’impasse Per 105 soci-acquirenti via d’uscita dal tunnel

Gli 105 soci-acquirenti hanno trovato una soluzione, mettendo fine a mesi di incertezze. La causa è stata un’intesa raggiunta tra le parti, che permette di superare le difficoltà logistiche e amministrative. Se non ci saranno nuovi problemi, le famiglie potranno ricevere le chiavi degli appartamenti già a settembre.

Gli appartamenti, a meno di ulteriori intoppi sulla strada del progetto, verranno consegnati alle famiglie a settembre. Grazie a un dialogo al fotofinish con il Comune, in una situazione resa più complessa dal rallentamento delle pratiche innescato dalle inchieste sull'urbanistica, è stato "neutralizzato" il rischio di costi più alti che sarebbero gravati sulle spalle degli acquirenti, i 105 soci della cooperativa Habitat Navigli del Consorzio Cooperative Lavoratori di Milano che ha preso le redini del progetto di sviluppo immobiliare in via Pestalozzi 18, a pochi passi dal Naviglio Grande. Un'area di pregio trasformata in un "buco nero della città".