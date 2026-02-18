Sardegna sotto la burrasca | allerta meteo estesa fino a venerdì venti forti e mare agitato previsti su tutta l’isola

La Sardegna si trova in allerta meteo a causa di una perturbazione che ha portato venti forti e mare molto agitato. Le previsioni indicano che queste condizioni rimarranno fino a venerdì sera, coinvolgendo l’intera isola. Le onde alte e i venti intensi hanno già causato disagi, soprattutto sulle coste occidentali. Le autorità consigliano ai cittadini di prestare attenzione e di evitare spostamenti non necessari. La situazione rimane critica fino alla fine della giornata di venerdì.

Sardegna in Allerta: Maltempo e Venti di Burrasca Minacciano l'Isola. La Sardegna si prepara a un fine settimana di maltempo intenso, con un'allerta meteo diffusa in tutta la regione dalle 12 di giovedì 19 febbraio fino alle 23:59 di venerdì 20 febbraio. Forti venti da ovest-nord-ovest, con raffiche a tratti di burrasca, e un mare agitato lungo le coste sono i principali elementi di preoccupazione, soprattutto nelle zone occidentali e settentrionali dell'isola. La Protezione Civile ha attivato le procedure operative per fronteggiare l'emergenza, monitorando costantemente la situazione. Una Spirale di Maltempo nel Mediterraneo.