Santurce Cangrejeros ufficializza l' arrivo di Malik Beasley

I Santurce Cangrejeros hanno annunciato l’ingaggio di Malik Beasley, segnando l’inizio della prossima stagione della BSN. Beasley arriva in squadra dopo aver giocato in diverse leghe, portando esperienza e tiro da tre punti. La sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri in attacco e rafforzare la difesa dei Cangrejeros. La squadra ha già iniziato gli allenamenti, sperando di trovare subito la giusta sintonia con il nuovo giocatore. L’arrivo di Beasley crea aspettative tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Un annuncio di rilievo segna l’inizio della prossima BSN: i Cangrejeros de Santurce hanno ufficializzato l’ingaggio di Malik Beasley per la stagione alle porte. Il giocatore arriva in un contesto di squadra votata al rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare la linea esterna. In parallelo, Beasley è stato coinvolto in un’indagine relativa a presunti illeciti collegati alle scommesse; al momento non risulta alcuna condanna, e la situazione legale non ha impedito all’interessato di proseguire la carriera professionistica. La firma con i Cangrejeros de Santurce è stata annunciata in vista della stagione BSN che partirà nel prossimo mese. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Santurce Cangrejeros ufficializza l'arrivo di Malik Beasley Malik Beasley riparte Rico: accordo con i Santurce CrabbersMalik Beasley ha firmato un nuovo contratto con i Santurce Crabbers, dopo aver lasciato il suo precedente club. Dopo Harry Styles e Louis Tomlinson, anche Zayn Malik annuncia un nuovo album in arrivo in primaveraZayn Malik ha ufficialmente annunciato l’arrivo di un nuovo album in uscita la prossima primavera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Kenneth Faried: Futuro incerto tra Unahotels e Cangrejeros de SanturceTornare alla Unahotels l’anno prossimo? Reggio è sicuramente in cima alla lista del mio cuore, ma non voglio e non posso fare promesse, perché davvero non so cosa accadrà in estate. E onestamente: ... ilrestodelcarlino.it