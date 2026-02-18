Sanremo Festival | Mobilità agevolata sospese le rimozioni auto per lavaggio strade dal 22 febbraio al 1° marzo

A Sanremo, le rimozioni delle auto sono temporaneamente sospese dal 22 febbraio al 1° marzo per permettere il lavaggio delle strade in vista del Festival. La decisione è stata presa dopo diverse segnalazioni di automobilisti che si sono trovati senza veicolo a causa delle rimozioni. Durante questa settimana, le operazioni di pulizia delle vie cittadine avranno priorità, lasciando le auto al loro posto.

L'iniziativa si inserisce in un piano più ampio di gestione del traffico e della sicurezza per l'imminente kermesse musicale.