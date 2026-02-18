Sanremo | dalle autrici sotto pseudonimo ai due interpreti per ogni canzone ecco tutte le curiosità sui Festival del passato

Il Festival di Sanremo ha visto molte novità nel corso degli anni, tra cui autrici che hanno scritto sotto pseudonimo e due interpreti per ogni brano. Questi dettagli hanno spesso attirato l’attenzione del pubblico e dei media, creando curiosità tra gli appassionati. Per esempio, in passato alcune canzoni sono state affidate a due cantanti diversi, suscitando discussioni tra gli esperti di musica. La tradizione di innovare e sorprendere accompagna da sempre questa kermesse, che continua a essere un appuntamento atteso ogni anno.

Il Festival di Sanremo è diventato una liturgia collettiva, un rito mediatico, un momento di condivisione. Siamo abituati a pensarlo come uno spazio di libertà creativa, di rotture improvvise, di momenti virali che nascono sul palco e finiscono sui social nel giro di pochi secondi. Ma non è sempre stato così, anzi, per molti anni il Festival è stato l'esatto contrario di quello che oggi raccontiamo su Instagram, X e TikTok. Era un evento rigidissimo, controllato, mondano più che popolare. E mentre manca pochissimo all'inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, guardare indietro non è nostalgia ma è il modo migliore per capire quanto il Festival sia cambiato e quanto, nel frattempo, siamo cambiati anche noi.