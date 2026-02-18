Sanremo 2026 | unitevi alla lega del FantaSanremo di ScreenWorld ma c’è molto di più in ballo

Il Festival di Sanremo del 2026 ha attirato l’attenzione di numerosi appassionati, anche grazie alla lega del FantaSanremo di ScreenWorld. Questa iniziativa coinvolge migliaia di fan che creano le proprie squadre e scommettono sui cantanti preferiti, rendendo l’evento ancora più coinvolgente. Oltre al lato competitivo, si parla anche di altre attività e iniziative che si svolgeranno durante la settimana del festival. La gara tra i partecipanti si intensifica mentre si avvicina la data di inizio.

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più importanti nella scena televisiva italiana, ma non solo. L’eco di Sanremo si protende anche sui social e a una delle idee più divertenti e brillanti degli ultimi anni. Stiamo parlando, chiaramente, del FantaSanremo, quel sito dove è possibile iscriversi a una lega e selezionare una squadra composta dai cantanti in gara, sperando di poter vincere raggiungendo il primo posto della lega a cui si partecipa. Ogni esibizione ha delle specifiche di cui tenere conto e se gli artisti in gara ne svolgono una, si guadagnano punti. Questo sistema continua ad appassionare spettatori di tutta Italia e spinge anche chi non segue attivamente le puntate a unirsi a una lega. 🔗 Leggi su Screenworld.it

