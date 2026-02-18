Sanremo 2026 Tommaso Paradiso – I Romantici

Tommaso Paradiso ha fatto notizia a Sanremo 2026 perché ha portato sul palco il suo nuovo singolo, mentre i fan ancora aspettano di ascoltare dal vivo le sue hit più famose. L’artista romano ha scelto di esibirsi in una serata speciale, attirando l’attenzione di molti spettatori e giornalisti. Durante la performance, Paradiso ha cantato con energia, coinvolgendo il pubblico presente in sala.

Tommaso Paradiso è il volto che ha ridisegnato i confini del pop italiano moderno, traghettando l’indie verso il grande pubblico con i Thegiornalisti. Romano doc e profondamente legato all’estetica nostalgica degli anni ’80, ha scalato le classifiche grazie a un mix vincente di synth-pop e romanticismo quotidiano. Dopo aver firmato inni generazionali come Completamente e tormentoni del calibro di Riccione, nel 2019 ha scelto la strada solista, confermando la sua capacità di sfornare hit istantanee come Non avere paura. Ha presentato così I Romantici: «È una semplice dedica d’amore alle persone che amo, ovvero i romantici.🔗 Leggi su Open.online

