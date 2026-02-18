Sanremo 2026 Serena Brancale – Qui con me
Serena Brancale torna a Sanremo con il brano «Qui con me», portando sul palco l’energia di una cantante che ha già conquistato il pubblico due volte. La sua presenza al Festival di quest’anno deriva dalla grande passione che la spinge a coinvolgere gli spettatori con melodie intense e ritmi coinvolgenti. Questa volta, la cantante di Lecce si presenta con una canzone che parla di connessioni profonde e di momenti condivisi, pronti a catturare l’attenzione degli spettatori.
Un ritorno ricco di emozione quello di Serena Brancale al Festival di Sanremo: per lei è la terza partecipazione, la seconda consecutiva. La canzone con cui sarà in gara si intitola Qui con me e la cantante l’ha spiegata così: «Porto la parte più autentica di me, ho bisogno di raccontare una storia». La storia è raccontata sotto forma di lettera alla persona più importante della sua vita. A chi le ha chiesto chi sia il destinatario di questo testo, Brancale ha risposto: «Lo scoprirete all’Ariston». Estratto del testo di «Qui con me» di Serena Brancale. «C’è una canzone alla radio che suona e che parla di noi di quell’amore che resterà per sempre, non passerà mai.🔗 Leggi su Open.online
Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con meSerena Brancale partecipa nuovamente al Festival di Sanremo 2026 con il brano
Sanremo 2026: Serena Brancale parla di Qui con me
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo della canzone; Serena Brancale a Sanremo 2026 con Qui con me: testo e significato; Sanremo 2026, chi vincerà: quote boom per Serena Brancale; Qui con me di Serena Brancale – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.
Testo canzone Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026 e significato/ Una ballata dedicata alla madreTesto canzone Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026 e significato: l'artista pugliese dedica a sua madre scomparsa nel 2020 questo brano ... ilsussidiario.net
Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo della canzoneDopo aver presentato Galleggiare nella sezione delle Nuove Proposte nel 2015 e Anema e core nei Big nel 2025, quest’anno Serena Brancale salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Esibizione con ... tg24.sky.it
Dalla tastiera di Serena Brancale a quella di Dargen D'Amico: i dettagli curiosi della nuova copertina di “TV Sorrisi e Canzoni” facebook
#Fiorello “Io so già come andrà a finire. Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga 2°, Serena Brancale 3°! Se succede, qua ci arrestano tutti! Ma io… ‘ho le prove!!’” #Sanremo2026 x.com