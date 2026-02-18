Sanremo 2026 Serena Brancale – Qui con me

Serena Brancale torna a Sanremo con il brano «Qui con me», portando sul palco l’energia di una cantante che ha già conquistato il pubblico due volte. La sua presenza al Festival di quest’anno deriva dalla grande passione che la spinge a coinvolgere gli spettatori con melodie intense e ritmi coinvolgenti. Questa volta, la cantante di Lecce si presenta con una canzone che parla di connessioni profonde e di momenti condivisi, pronti a catturare l’attenzione degli spettatori.

Un ritorno ricco di emozione quello di Serena Brancale al Festival di Sanremo: per lei è la terza partecipazione, la seconda consecutiva. La canzone con cui sarà in gara si intitola Qui con me e la cantante l’ha spiegata così: «Porto la parte più autentica di me, ho bisogno di raccontare una storia». La storia è raccontata sotto forma di lettera alla persona più importante della sua vita. A chi le ha chiesto chi sia il destinatario di questo testo, Brancale ha risposto: «Lo scoprirete all’Ariston». Estratto del testo di «Qui con me» di Serena Brancale. «C’è una canzone alla radio che suona e che parla di noi di quell’amore che resterà per sempre, non passerà mai.🔗 Leggi su Open.online

