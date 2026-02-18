Sanremo 2026 Raf – Ora e per sempre

Con un testo scritto a quattro mani con suo figlio Samuele Riefoli, Raf torna a Sanremo 2026 con Ora e per sempre. Con oltre 40 anni di carriera, decine di album e milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana con hit come Infinito e Non è mai un errore. Non è la sua prima volta all’Ariston dato che vi ha già partecipato nel 1988 con Inevitabile follia, nel 1989 con Cosa resterà degli anni ‘80, nel 1991 con Oggi un Dio non ho e nel 2015 con Come una favola. Il brano di quest’anno racconta un legame affettivo profondo nato in un momento di solitudine.🔗 Leggi su Open.online

