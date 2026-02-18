Sanremo 2026 Nayt – Prima che
Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, ha annunciato la partecipazione a Sanremo 2026 con il brano «Prima che», rispondendo a una richiesta di alcuni fan sul suo profilo social. La scelta deriva dalla volontà di esplorare nuove sonorità e di portare sul palco canzoni più personali, che riflettano le sue radici musicali e le esperienze recenti. Nato a Isernia nel 1994, il rapper ha sempre cercato di distinguersi per testi che scavano nelle emozioni più profonde, mescolando rap, soul e R&B in modo naturale.
William Mezzanotte, in arte Nayt, è un rapper italiano nato a Isernia nel 1994. Fin dall’inizio si è distinto per una scrittura tecnica e introspettiva, capace di mettere a nudo fragilità e conflitti interiori attraverso una narrazione mai convenzionale, superando i confini del genere per abbracciare anche influenze soul e R&B. Con progetti di successo come MOOD, DOOM e il recente Lettera Q, ha consolidato una credibilità artistica che lo ha portato nel 2025 a riempire i principali palazzetti italiani. Nayt porta una narrazione densa e consapevole che indaga la natura dei rapporti umani e dell’identità nell’era contemporanea.🔗 Leggi su Open.online
NAYT - Il primo tour palasport. Dopo il Festival di Sanremo sarà live per la prima volta in un tour nei palasport. Ecco il calendario #Nayt x.com
Sanremo 2026, maratona di prove all’Ariston: da Blind, El Ma e Soniko a NAYT, che folla per Tommaso Paradiso (Foto) Orchestra al lavoro dalle 10 del mattino fino a notte fonda: in scaletta brani in gara e cover, con alcune sessioni a porte chiuse e prov facebook