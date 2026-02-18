Sanremo 2026 Malika Ayane – Animali Notturni
Malika Ayane ha presentato il brano «Animali Notturni» a Sanremo 2026, portando sul palco un pezzo coinvolgente che parla di emozioni nascoste sotto la luce della città. La cantante, nota per il suo stile raffinato e la voce morbida, ha scelto di interpretare questa canzone per raccontare le storie invisibili che si vivono di notte. Durante l’esibizione, si è notato come il suo modo di cantare riesca a trasmettere sensazioni profonde, catturando l’attenzione di pubblico e critica.
Malika Ayane rappresenta l’anima più sofisticata e internazionale del pop italiano contemporaneo, distinguendosi per un timbro vocale vellutato e una classe innata. Milanese, classe ’84, ha saputo mescolare sapientemente soul, jazz e melodia mediterranea in album fondamentali come Grovigli e Naïf. La sua carriera è costellata di perle come Come foglie, scritta per lei da Giuliano Sangiorgi, e hit radiofoniche del calibro di Senza fare sul serio. Interprete colta e mai scontata, che si tratti di ballate intime o di pezzi synth-pop, resta un punto di riferimento per chi cerca una musica che sappia essere, allo stesso tempo, popolare e di estrema qualità.🔗 Leggi su Open.online
