Sanremo 2026 Luchè canta Labirinto Testo e di cosa parla la canzone
Luchè si presenta a Sanremo 2026 con il brano Labirinto, scegliendo di affrontare per la prima volta il palco dell’Ariston e portando con sé un pezzo che parla di difficoltà e scelte difficili nella vita. La canzone racconta un viaggio interiore, tra emozioni contrastanti e momenti di confusione, che rispecchiano le sfide quotidiane di molte persone. Per la prima volta, il rapper napoletano si mette alla prova davanti a un pubblico vasto, portando un testo che evidenzia i sentieri intricati delle decisioni personali.
Tra i Big di Sanremo 2026 ci sono anche debutti inattesi. Uno di questi è quello di Luchè, che sceglie di misurarsi per la prima volta con il palco dell’Ariston portando Labirinto. Per il rapper è un momento che segna un passaggio importante: un confronto diretto con il Festival attraverso un brano che gli permette di restare fedele a se stesso e a un modo di raccontarsi che non cerca scorciatoie. Luchè, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”. Con Labirinto, Luchè porta all’Ariston un’immagine chiara: quella dei pensieri che si rincorrono e si intrecciano fino a diventare difficili da attraversare. 🔗 Leggi su Dilei.it
Sanremo 2026 – Luchè Il mio rap contro le relazioni mancate
