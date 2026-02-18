Sanremo 2026 Luca Argentero arruolato e scartato Ecco perché

Luca Argentero, inizialmente annunciato come ospite al Festival di Sanremo 2026, non parteciperà. La decisione deriva da motivi di programmazione e impegni già assunti dall’attore, che hanno impedito la sua presenza. La scelta è stata comunicata pubblicamente da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della manifestazione, che ha spiegato come l’assenza di Argentero sia dovuta a imprevisti lavorativi. La notizia ha sorpreso molti fan, visto l’anticipato entusiasmo attorno alla sua partecipazione. Ora si cerca un sostituto per la serata.

Luca Argentero, atteso in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2026, non ci sarà. Quello che sembrava essere un caso – e lo è stato, almeno fino ad oggi – è ora una questione spiegata e chiusa direttamente dal conduttore e direttore artistico della kermesse, Carlo Conti. La polemica di Luca Argentero. A far scoppiare la ‘grana’ è stato lo stesso attore che, ospite di Geppi Cucciari a Splendida Cornice, aveva lamentato il fatto di essere stato prima chiamato e poi accantonato: Sanremo? Non ne ho idea, anzi mi piacerebbe saperlo. Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti. È un po’ strano questo equivoco che continua a crearsi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

