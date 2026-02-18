SANREMO 2026 | GIANLUCA GAZZOLI AL FIANCO DELLE NUOVE PROPOSTE
Gianluca Gazzoli condurrà le serate delle Nuove Proposte a Sanremo 2026, dopo aver accettato l’incarico. Lo speaker radiofonico sarà sul palco dell’Ariston il 25 e 26 febbraio, portando la sua energia davanti a un pubblico televisivo di milioni di persone. La decisione è stata annunciata dalla Rai, che ha scelto Gazzoli per dare un tocco fresco alle due serate dedicate ai giovani talenti.
Sarà Gianluca Gazzoli ad accompagnare sul palco dell’Ariston le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, il 25 e 26 febbraio su Rai1. Classe 1988, podcaster e conduttore televisivo e radiofonico, Gazzoli non ha mai rinunciato al suo percorso nel mondo del web grazie ai format da lui prodotti tra storie e narrazioni trasversali. La radio è il suo primo amore: il debutto arriva nel 2014 su Radio Number One. Ancora under 30, diventa voce di Rai Radio2 e conduce il programma quotidiano KGG. Nel 2017 segue la diretta di Sanremo dall’Ariston oltre che diversi progetti paralleli tra cui il Giro d’Italia e I Migliori Anni con Conti. 🔗 Leggi su Bubinoblog
